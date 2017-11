Green Day dévoile Back in the USA, un clip contre Donald Trump et la société américaine

C'est le retour qui va vous donner de l'énergie avant de partir en week-end ! Ce vendredi 17 novembre, Green Day revient avec Greatest Hits: God's Favourite Band, un nouveau best of des titres les plus populaires de sa longue carrière. Des débuts avec Kerplunk! en passant par les années Dookie, les excellents Nimrod et Warning sans oublier bien sûr American Idiot et leurs albums les plus récents, Billie Joe Armstrong et ses deux compères n'ont laissé aucun tube sur la touche. Et dans cette compilation indispensable pour les fans, on retrouve un seul inédit : "Back in the USA", que Green Day vient de dévoiler avec son clip anti-Donald Trump.

Oubliez l'American Dream, c'est une période révolue pour Green Day ! Dans le clip de "Back in the USA", le groupe joue avec les codes de la société de consommation qui aliènent les habitants des Etats-Unis un peu plus chaque jour. Conformisme, consommation, mensonges... Le trio critique ouvertement le président Donald Trump et sa politique mais à la fin, dans un twist inattendu où l'on passe du noir/blanc à la couleur, Green Day sauve les USA avec sa musique engagée. Greatest Hits: God's Favourite Band est disponible dès aujourd'hui, et ça tombe bien Virgin Radio vous fait gagner votre vinyle ou CD du best of de Green Day !