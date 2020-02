Green Day : Découvrez leur dernier clip avec l'une des stars de Stranger Things (VIDEO)

Quatre ans après Revolution Radio, Green Day est enfin de retour avec un nouvel album ! Intitulé Father of All... (ou Father of All Motherfuckers dans sa version non censurée), ce treizième opus est clairement une suite logique d'American Idiot. En effet, une nouvelle fois, Billie Joe Armstrong, Tré Cool et Mike Dirnt s’intéressent de près aux questions sociopolitiques et notamment l'utilisation quasi maladive du téléphone à notre époque. Un projet de dix titres énergiques et puissants dont le morceau Meet Me On The Roof, dont le clip a été dévoilé ces derniers jours sur la plateforme YouTube.

Quatrième piste de Father Of All, ce dernier propose un clip avec la star de Stranger Things, Gaten Matarazzo. Elève dans une école américaine, ce dernier tente par tous les moyens de séduire l'une de ses camarades. Jusqu'à faire une course à moto très dangereuse sous les yeux de celle-ci et du groupe Green Day. Quant à savoir si le jeune homme parvient à accomplir sa mission, il faudra jeter un coup d’œil au clip !