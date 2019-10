Green Day : Découvrez Fire, Ready, Aim, le dernier titre de leur nouvel album (VIDEO)

Green Day vient de dévoiler le titre Fire, Ready, Aim issu de leur nouvel album à venir Father Of All... Dévoilé mercredi 9 octobre en ouverture de la soirée NBCSN "Wednesday Night Hockey", qui a opposé l'équipe des New Jersey Devils à celle des Philadelphia Flyers, le morceau a emballé le public. Le groupe de rock a également dévoilé le clip de ce titre, dans lequel on voit le groupe sur la glace, ainsi que des extraits de matchs de hockey (vidéo ci-dessous). Attendu pour février prochain, leur 13e album studio succédera à Revolution Radio (2016). Green Day a expliqué au magazine Rolling Stone que l'enregistrement s'inspirerait des racines du rock 'n' roll.