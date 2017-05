Green Day continue son tour du monde pour promouvoir son dernier album Revolution Radio sorti en octobre 2016. Le week end dernier encore, le groupe américain était à Perth en Australie pour donner un concert mais aussi rencontrer un certain producteur australien. Il y a quelques jours, le 28 avril précisément, Charlie Young a posté plusieurs photos de Billie Joe Armstrong et lui sur les réseaux sociaux, avec en commentaire « Entrain d’enregistrer avec Green Day ». De quoi lancer la rumeur de nouvelles chansons à venir donc logiquement d’un nouvel album, non ? Pour rappel, Charlie Young est notamment connu pour avoir travaillé avec Macklemore, Lil Jon ou encore The Naked and Famous.

Recording Green Day #musicproducer #studiosession #greenday #billiejoearmstrong #telecaster #ac30 #recordingstudio Une publication partagée par Charlie Young (@charlieryoung) le 27 Avril 2017 à 18h42 PDT

Après avoir mis le feu à l’AccorHotels Arena à Paris, Green Day a donc poursuivi sa tournée à travers le monde entier. Leurs dates australiennes s’achèveront le 11 mai à Sydney, ils se rendront ensuite en Nouvelle Zélande pour revenir en Europe et jouer notamment à l’affiche du Download Festival Paris 2017 le 11 juin prochain à Brétigny-sur-Orge (en Ile de France) aux côtés de Linkin Park, System Of A Down ou encore Blink-182 ! Quelques uns de leurs nouveaux morceaux seront-ils prévus à la setlist de cette date ?