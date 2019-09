Green Day de retour, découvrez le clip de Father of all...!

La semaine dernière, Green Day, Fall Out Boy et Weezet frappaient fort avec une tournée monumentale : le Hella Mega tour. Tenez-vous bien, les trois groupes cultes se préparent à sillonnent le monde (oui, un passage est prévu en France en juin 2020). Pour fêter ça dignement, les trois groupes ont sorti un single chacun. Green Day a opté pour Father of All (qui prépare l'album dont la sortie est prévue en février) et la bonne nouvelle, c'est que le clip est à découvrir sans plus attendre :

"Nous voulions créer quelque chose de dansant, de tribal, de joyeux et même violent. C'est notre histoire, ça a du sens pour nous", explique le groupe sur Youtube. "Rien de tout cela n'est chorégraphié (hormis les personnes en rouge) parce que nous n'en n'avions pas besoin. Perdez juste le contrôle, crier comme si personne ne vous entendait, dansez comme si vous étiez en feu !"

Difficile de ne pas bouger face à ce clip énervé et énergique. Green Day nous revient en force et quelque chose nous dit que l'album sera tout aussi électrique !