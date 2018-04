Green Day : Billie Joe Armstrong tease t-il son nouveau goupe sur Instagram ? 

A en croire son compte Instagram, Billie Joe Armstrong serait en pleine préparation d'un nouveau projet, un groupe appelé The Longshot. Lorsque l'on fouille un peu (enfin, lorsqu'on clique sur les liens inclus dans les publications), on tombe sur le compte (privé) de ce fameux groupe : "New album “Love is for Losers” coming eventually sooner or later. Probably sooner - Le Nouvel album "Love is for Loser" sortira, un jour ou l'autre", peut-on lire dans la description. Rien n'a vraiment été confirmé de la part du frontman et selon Billboard, aucun représentant de Green Day n'a pu être joint pour plus d'informations. Mais les faits sont là, Billie Joe Armstrong est en plein teasing.

Gettin Loose! #thelongshot @longshot Une publication partagée par Billie Joe Armstrong (@billiejoearmstrong) le 4 Avril 2018 à 1 :26 PDT

Everyone’s depressed ... #thelongshot Une publication partagée par Billie Joe Armstrong (@billiejoearmstrong) le 4 Avril 2018 à 1 :36 PDT

On ne l'avait plus vu depuis la dernière tournée de Green Day (pour l'album Revolution Radio). Si le groupe a pris une petite pause, c'était surtout pour préparer une adaption cinématographique de l'excellent album American Idiot, prévu pour HBO. "On a eu le feu vert d'HBO et le script est actuellement en cours de préparation alors je ne peux pas vraiment donner une date de lancement pour le tournage. Mais c'est définitivement en cours", avait-il confé. Eh bien, visiblement, Billie Joe Armstrong ne sait pas s'arrêter !