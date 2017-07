Le rock c'est une histoire de famille chez les Armstrong ! Billie Joe de Green Day et Tim de Rancid viennent de former un super groupe que tous les amateurs du genre devraient adorer. Oubliez (ou pas) le dernier clip "Revolution Radio" de Green Day car ce qui suit va vous laisser bouche bée. En effet, ces dernières semaines les deux icônes punk ont fait quelques infidélités à leur groupe respectifs pour se lancer dans une nouvelle aventure. Armstrongs : c'est le nom que Billie Joe Armstrong et Tim Armstrong (qui n'ont aucun lien de parenté) ont donné au groupe tout neuf qu'ils forment avec Joey (le fils de Billie) et Rey (le neveu de Tim). Ça va, vous suivez ?

Les leaders de Green Day et Rancid n'ont jamais caché leur amitié, et désormais ils ont concrétisé tout ça en musique ! Encore mieux puisque vous pouvez dès maintenant écouter leur premier single "If There Was A Time". Chez Virgin Radio, on est complètement gaga de cette association ! Si pour le moment cette chanson est la seule disponible, il y a fort à parier qu'un ep ou même un album verra le jour dans un futur très proche chez Hellcat Records. En attendant, Green Day vous expliquent pourquoi ils n'ont pas annulé leur set après la mort d'un acrobate.