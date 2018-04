Green Day : Billie Joe Armstrong a un message pour les fans

C’est la question qui tue, enfin faut pas abuser non plus, le groupe Green Day va-t-il se séparer ? Et si le leader du groupe, Billie Joe Armstrong se lance dans un projet en parallèle, on a le droit de s’inquiéter, enfin surtout vous ! Ce projet, c’est The Longshot, avec lequel il a déjà dévoilé un premier EP avec 3 titres inédits ! Comme les rumeurs parlent d’une séparation du groupe Green Day, le leader, Billie Joe Armstrong a voulu mettre les choses au clair, les points sur les i et les barres sur les T comme diraient Les Marseillais, le tout en live dans une vidéo sur Instagram, excuse nous mec. Et vous pouvez retrouver les meilleurs titres de Green Day !

«Certains d’entre vous s’interrogent sur Green Day et pour ce qui est de savoir si quelque chose ne va pas, ou si nous nous séparons, la réponse est : "non", a-t-il déclaré. Je m’amuse avec certains de mes amis. Je suis ce que l’on appelle un musicien. Certaines personnes ont du mal à utiliser ce terme parfois.» Billie Joe Armstrong a ensuite ajouté : «Maintenant que c’est dit, fermez-la. Vous êtes des put*ins de pleurnichards, et je joue de la musique parce que je suis censé le faire. C’est ce que font les gens qui jouent de la guitare, batterie, basse, et chantent - c’est ce qu’ils font ». Le message a l’air clair, bon calme toi quand-même Billie, mais on sait où on en est, on aime !