Green Day : Billie Joe Armstrong a écrit six chansons depuis le début du confinement !

Nous entamons notre quatrième semaine de confinement en France ! Si le temps peut paraître long, il est primordial de s'occuper l'esprit avec les activités qui nous attirent et nous comblent le plus. C'est en tout cas ce qu'a décidé de faire Billie Joe Armstrong, le chanteur de Green Day, en écrivant de nouveau titre pour son célèbre groupe. En effet, ce dernier a révélé que depuis le début du confinement imposé par le Coronavirus, il avait déjà écrit six nouveaux titres.

Aperçu dans le récent concert en live "à la maison" organisé par Elton John, le chanteur âgé de 48 ans a tenu à partagé dans une interview comment il passait ses journées : "J'avais toutes ces mélodies dans ma tête, alors j'ai écrit, genre, six chansons depuis que tout cela a commencé", précise t-il. "Je ne sais pas quand je pourrai me réunir avec Mike et Tré, mais je leur ai dit de s'assurer qu'ils sont en quarantaine pour le moment, et j'espère qu'un jour nous pourrons retourner en studio avec Butch Walker [le producteur de "Father Of All...]".

À noter que le groupe est de retour avec un EP exceptionnel intitulé Otis Big Guitar Mix. Un projet pour lequel les artistes ont décidé de se focaliser sur les grandes guitares avec de nouvelles versions de trois titres : Lazy Bones, Wild One et Oh Love. On vous laisse le découvrir ci-dessous :