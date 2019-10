Green Day dévoile une vidéo des coulisses de son dernier clip 

Les annonces ne s'arrêtent plus pour Green Day ces dernières semaines ! La preuve, après la sortie de leur morceau Father Of All et surtout du clip qui va avec, le célèbre groupe avait confié partir en tournée avec les groupes Fall Out Boy et Weezet. Une tournée mondiale qui devrait même passer par la France en juillet 2020. Concernant leur clip, c'est toujours avec autant de succès qu'il a été dévoilé au grand public sur la plateforme YouTube. Résultat ? 1,9 million de vues en seulement une semaine. Des statistiques phénoménales qui ne devraient pas pour autant affoler Billie Joe Armstrong et les autres membres du groupe, habitués au succès.

Pour partager toujours plus de moments inédits avec leurs fans, Green Day et ses équipes ont décidé de rendre public le coulisses du tournage de leur clip Father Of All. Une courte vidéo dans laquelle on découvre une grande partie du processus mis en place pour créer la magie et qui a déjà attiré plus de 100 000 fans en moins de 3 jours. Et vous, ça vous tente ?