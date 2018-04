Green Day : retour sur leurs meilleurs titres 

Bon, Billie Joe Armstrong est en train de faire des infidélités à Green Day, il aurait créé un autre groupe The Longshot pour profiter du break avec Green Day ! Il va même sortir un album qui s’appelerio Quézac, Love Is For Loosers. Ça c’était pour l’info, mais nous on veut du Green Day ! Alors on vous dévoile leurs meilleurs titres !