Grease : Une série sur le film iconique va bientôt voir le jour !

Remakes, reboot, revival, préquel… L'heure est clairement à la nostalgie ! Les scénaristes seraient-ils à court d'idées au point de faire revivre les vieux programmes ? C'est en tout cas ce qu'affirment certains internautes mal intentionnés qui en ont assez de ces recyclages incessants. Pour autant, il semblerait que le grand public, quant à lui, apprécie ces nouvelles séries plus ou moins inspirées du passé. Dernier coups d'éclats ? Gossip Girl, Game of Thrones ou encore Charmed. Des projets qui n'ont d'ailleurs pas toujours fait l'unanimité. Mais qu'importe. Désormais, c'est au tour de Grease, l'iconique film datant de 1978, d'avoir droit à son préquel intitulé Grease : Rise of the Pink Ladies.

Comme le confirme le média Variety, la Paramount+ vient de commander dix épisodes d'une série centrée sur la genèse des Pink Ladies, dont fait partie Sandy dans le long-métrage. "Avant que le rock'n'roll ne règne, avant que les T-Birds ne soient les plus cool de l'école, quatre parias blasés osent s'amuser à leur manière, déclenchant une panique morale qui changera Rydell High pour toujours" partage avec enthousiasme le studio américain à l'origine du projet. Un synopsis très intéressant qui pourrait bien intéresser les fans du film mettant à l'honneur Olivia Newton-John et John Travolta.

Pour le moment, les informations demeurent très floues. On ne sait rien du casting et encore moins d'une éventuelle date de diffusion. Toutefois, le magazine américain à l'origine de la nouvelle affirme que certaines chansons originales pourraient refaire surface dans ce préquel. Pour ce qui est de la diffusion en France, là-aussi, le mystère reste intacte. Il faudra s'armer de patience !