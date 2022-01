Grand Corps Malade : Une tournée et plein de nouveaux projets !

C’est l’un des gros succès de l’année 2021, l’album Mesdames de Grand Corps Malade continue de cartonner. Ecoulé à plus de 475 000 exemplaires depuis sa sortie le 11 septembre 2020, l’opus dédié aux femmes a été porté par le magnifique Mais Je t'aime (en duo avec Camille Lellouche, récompensé par une Victoire de la Musique) avant d'être défendu par « Derrière le brouillard » une poignante collaboration avec Louane, puis Nos Plus Belles Années avec Kimberose. Grand Corps Malade avait ensuite enchainé avec « Le sens de la famille » un duo avec son amie, l’actrice Leila Bekhti.

Une année 2021 bien chargée pour le chanteur un brin hyperactif.

En 2022, Grand Corps Malade viendra défendre son album « Mesdames » sur scène dès le 22 janvier, à l’occasion d’une tournée qui sillonnera la France pour s’achever en apothéose à l’Accor Arena le 20 décembre 2022.

Twitter

Loin de se contenter de cette tournée à travers la France, le chanteur a d’autres projets dans sa besace. Ainsi avec son amie Leila Bekhti, Grand Corps Malade a pour projet de monter sur les planches et d’écrire avec elle un spectacle. Également en projet l’enregistrement d’un mini album avec ses potes Gael Faye et Ben Mazué pour les textes, Guillaume Poncelet et Quentin Mosimann pour la musique.

Enfin, Grand Corps Malade planche actuellement sur l’écriture d’un nouveau film qui succédera à "Patients" et à "La Vie Scolaire", vus par plus de 3 millions de spectateurs. Un programme bien chargé qu’on a hâte de découvrir

Pour continuer d'écouter les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos webradios.