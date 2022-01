Grand Corps Malade se dit "déçu" de ne pas être nommé aux Victoires de la Musique !

Ecoulé à près de 490 000 exemplaires, l'album Mesdames s'affiche comme l'un des plus gros succès de l'année. Porté par des titres forts et personnels tels que Derrière le brouillard aux côtés de Louane, Mais je t'aime avec Camille Lellouche ou encore Pendant 24h, en collaboration avec Suzane, l'opus a été produit par Quentin Mosimann. Il rend hommage aux femmes et met aussi bien à l'honneur des artistes comme Laura Smet ou Véronique Sanson que des anonymes comme Manon et Alicia. C'est "une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos cultures" précisait Grand Corps Malade lors de la sortie de son disque. Un projet pour lequel il a déjà entamé une tournée flamboyante et qui avait, en apparence, tout pour être nommé à l'événement musical le plus prestigieux de l'année : les Victoires de la Musique.

Seulement voilà, suite à l'annonce des nominations de la cérémonie -où il ne figure pas vous l'aurez compris- l'artiste et son entourage n'ont pas pu s'empêcher de s'exprimer sur ce qui leur est apparu comme une réelle injustice. "Fabien n'a eu aucune nomination aux derniers NRJ Music Awards et il n'en aura pas aux Victoires de la musique. Alors que c'est un des phénomènes de l'année ! En quinze ans, Fabien n'a eu que deux Victoires en 2007, et une l'an dernier avec Camille Lellouche pour la chanson de l'année, grâce au vote du public. Les maisons de disques n'aiment pas les petits indépendants comme moi et ils me le font payer indirectement" affirmait son producteur Jean-Rachid, interrogé par Le Parisien, il y a quelques semaines. Des propos qui témoignent de la colère des équipes de Grand Corps Malade qui semblaient pourtant avoir réalisé un sans faute cette année.

Alors qu'il était resté muet sur le sujet jusqu'à présent, l'artiste s'est dit "déçu" de son absence. "Je ne vais pas mentir parce qu'évidemment après l'année qu'on a faite... On est dans les meilleures ventes d'albums, on a une tournée qu'on a déjà démarrée. On a plus de quarante Zénith, on a un Bercy d'ouvert... C'est un peu notre année, ça se passe très bien pour nous. Donc cette année-là précisément, d'être complètement absent, de ne même pas être nommé dans aucune catégorie, on était déçu, c'est vrai" ajoute t-il au micro d'Europe 1 à propos de ce sujet polémique. Une situation qui s'est empirée suite à la réponse de l'association des Victoires de la Musique qui a indiqué que son album Mesdames était "hors-date". Ce à quoi le célèbre slammeur a rétorqué en affirmant que Julien Doré avait lui-aussi sorti son album en même temps et qu'il était bel et bien nommé dans la catégorie Artiste de l'année.

Alors qu'aucun excuse ne semble valable pour Grand Corps Malade, ce dernier n'appelle pourtant pas à boycotter les Victoires de la Musique. Bien au contraire. "J'ai rien contre les Victoires. Je ne veux surtout pas boycotter. Allez voir les Victoires de la musique. Il y a plein de beaux artistes" conclut-il bon joueur.