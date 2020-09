Grand Corps Malade & Suzane : Découvrez le clip de Pendant 24h (VIDEO)

Avec Mesdames, Grand Corps Malade compte bien "mettre à l'honneur la gent féminine". Un album composé de dix chansons, toutes enregistrées avec des femmes de divers milieux et diverses générations. On y retrouve, par exemple, Laura Smet, Louane, Véronique Sanson, Camille Lellouche ou encore Suzane. Et c'est justement de cette dernière que nous voulions parler. C'est à ses côtés que le slameur vient de dévoiler le clip de Pendant 24h, un titre original dans lequel on découvre les deux artistes qui se retrouvent dans la peau de l'un et l'autre, à la manière de Freaky Friday. Un concept original que Grand Corps Malade expliquait lui-même lors d'une récente interview.

"Moi, je me mets dans la peau d'une femme et Suzane dans la peau d'un homme. C'est une chanson qu'on aime bien parce qu'à la fois elle dit des choses, et en même temps on s'amuse aussi à se jouer des clichés. Elle écorche bien comme il faut certains beaux travers de la gent masculine et moi, je m'amuse aussi à dire que les femmes ne savent pas faire de créneaux" précise l'artiste à propos de son dernier clip vidéo. Une belle initiative qui arrive quelques temps après le titre SLT, dans lequel Suzane dénonçait le harcèlement de rue. Cette dernière a d'ailleurs tenu à partager avec l'AFP son expérience avec l'interprète de Dimanche soir : "Il a été super bienveillant et c'est vrai qu'on nous retrouve tous les deux, dans nos styles, sur ce titre".