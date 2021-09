Grand Corps Malade dévoile le clip de Nos plus belles années aux côtés de Kimberose (VIDEO)

Certifié triple disque de platine, soit l'équivalent de plus de 300 000 exemplaires vendus, Mesdames s'affiche comme l'un des plus gros succès de l'année. Porté par des titres forts et personnels tels que Derrière le brouillard aux côtés de Louane, Mais je t'aime avec Camille Lellouche ou encore Pendant 24h, en collaboration avec Suzane, l'opus a été produit par Quentin Mosimann. Il rend hommage aux femmes et met aussi bien à l'honneur des artistes comme Laura Smet ou Véronique Sanson que des anonymes comme Manon et Alicia. C'est "une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos cultures" précise Grand Corps Malade avant d'ajouter que "Ce qui m'a guidé pour ces duos, c'est de réunir une grande variété de voix. Je n'ai pas choisi dix chanteuses de mon âge, mais dix artistes de générations différentes et de métiers différents. Il y a des comédiennes, donc, des chanteuses comme Louane, une petite slameuse encore collégienne, Manon, une rappeuse, Alicia… Je savais que cette variété allait forcément donner des humeurs différentes".

Après avoir annoncé il y a quelques jours la sortie d'une réédition exceptionnelle de son album le 10 septembre prochain, Grand Corps Malade vient de dévoiler le titre Nos plus belles années aux côtés de la lumineuse Kimberose. Un titre inédit qui figurera donc sur ce projet aux côtés d'autres nouveaux morceaux. Mais pour l'heure, c'est avec un clip émouvant que l'on découvre les nombreuses étapes de la vie d'un couple avant de se rencontrer, de se quitter puis de se remettre ensemble. Réalisée par Mehdi Idir, la vidéo nous transporte à différentes époques, de l'enfance à l'âge adulte, des bacs à sable à l'union de deux êtres qui s'aiment et font un enfant ensemble. Une belle manière de profiter du moment présent et de nous dire que chaque moment compte.

