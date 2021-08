Grand Corps Malade annonce une réédition de son album Mesdames

Porté par des titres forts et personnels tels que Derrière le brouillard aux côtés de Louane, Mais je t'aime avec Camille Lellouche ou encore Pendant 24h, en collaboration avec Suzane, l'album Mesdames n'aura eu aucune difficulté à rencontrer son public. Un projet ambitieux et produit par Quentin Mosimann qui rend hommage aux femmes et met à l'honneur des artistes comme Laura Smet ou Véronique Sanson ainsi que des anonymes comme Manon et Alicia. C'est "une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos cultures" précise Grand Corps Malade avant d'ajouter que "Ce qui m'a guidé pour ces duos, c'est de réunir une grande variété de voix. Je n'ai pas choisi dix chanteuses de mon âge, mais dix artistes de générations différentes et de métiers différents. Il y a des comédiennes, donc, des chanteuses comme Louane, une petite slameuse encore collégienne, Manon, une rappeuse, Alicia… Je savais que cette variété allait forcément donner des humeurs différentes". Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'artiste a eu du flair.

L’édition Deluxe de l’album Mesdames sortira le 10 septembre. Vous pouvez déjà le précommander (lien ci-dessous). Il comportera 4 morceaux inédits dont 3 duos avec des invitées exceptionnelles !À suivre...https://t.co/iMNa5Qoimy pic.twitter.com/xVMfLO2Ky9 — Grand Corps Malade (@grandcorpsmalad) July 7, 2021

Certifié triple disque de platine, soit l'équivalent de plus de 300 000 exemplaires vendus, Mesdames s'affiche comme l'un des plus gros succès de l'année. C'est notamment pour cette raison que l'artiste français a décidé de continuer à surfer sur son triomphe en dévoilant, le 10 septembre prochain, une réédition exceptionnelle de son opus. Une annonce qu'il a faite sur ses réseaux sociaux et grâce à laquelle on peut découvrir la pochette de ce nouveau projet ainsi qu'une légende dévoilant qu'il contiendrait "4 morceaux inédits dont 3 duos avec des invitées exceptionnelles". Si l'identité de ces artistes n'a pas encore été révélée, on ne doute pas que Grand Corps Malade ait fait appel à des chanteuses (ou des femmes d'autres horizons) de talent. Pour les plus impatients, il est d'ores et déjà possible de précommander la réédition de Mesdames en cliquant ici.

