Bientôt, l'artiste sera en tournée pour présenter son album "Mesdames" au public et il vient tout juste d'annoncer qu'il serait en concert à l'Accor Arena le 20 décembre prochain. Et la bonne nouvelle, c'est que les places sont déjà en vente !

Publié le 11 septembre 2020, l'album Mesdames de Grand Corps Malade est de loin l'un des plus grands succès du paysage musical francophone. Pour rappel, l'opus a d'abord été porté par le magnifique Mais Je t'aime (en duo avec Camille Lellouche, récompensé par une Victoire de la Musique) avant d'être défendu par une poignante collaboration avec Louane. Loin d'avoir fini la promotion, Grand Corps Malade nous a récemment offert Nos Plus Belles Années avec Kimberose.

Pour finir la tournée en beauté, on ouvre un Bercy ! Rendez-vous à l’@Accor_Arena le 20 décembre 2022.https://t.co/bIVlII1Ad5 pic.twitter.com/LAE9NvPBlS — Grand Corps Malade (@grandcorpsmalad) November 2, 2021

En raison de la pandémie, l'artiste a ainsi été contraint de repousser sa tournée. Le 20 novembre prochain, il sera de passage à Caen pour (enfin) défendre cet hommage aux femmes qui a tant plu. Et ce n'est pas tout, Grand Corps Malade compte ainsi finir sa tournée "en beauté" avec un concert exceptionnel le 20 décembre 2022. Côté mise en scène, tout a été pensé : « On mettra les petits plats dans les grands et il y aura certainement des invités puisque l'album Mesdames est un album de duos. Et sur Marseille c'est déjà prévu, il y aura des guests sur scène et pour les absentes, il y aura tout ce système d'écrans de fond de scène qui fait rentrer un peu le spectateur dans une ambiance parce qu'on commence le concert par un court métrage qui explique un peu le contexte dans lequel va se dérouler le concert, on se balade un peu entre le cinéma et la musique. Après c'est surtout un concert musical avec 3 musiciens super forts sur scène, et on se sert de ces écrans pour certains duos virtuels », a t-il ainsi déclaré à Maritima.

