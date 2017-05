Si James Corden s'est fait connaître grâce à son excellent concept de Carpool Karaoke - décliné en série sur Apple Music depuis quelques mois - il est avant tout un showman confirmé. D'aucuns ayant vu Into The Woods ont pu remarquer la voix du présentateur mais également son timing comique. Deux qualités qui lui ont notamment permis de briller à la présentation des Grammy Awards 2017. Convaincue par sa prestation, la chaîne CBS - qui diffuse également son Late Late Show with James Corden - a décidé de faire à nouveau appel à ses talents pour l'édition 2018 de la cérémonie.

L'annonce a été faite lors des upfronts américains - présentation des programmes de la rentrée des grands network Outre-Atlantique. Les Grammy Awards, équivalent de nos Victoires de la Musique, réunissent chaque année plus de 20 millions de téléspectateurs qui assistent devant leur écran à des prestations souvent incroyables de ce que la musique américaine à de meilleur à offrir. Pour cette édition 2017, James Corden avait ouvert la cérémonie des Grammy Awards en interprétant un rap politique particulièrement apprécié par le public.