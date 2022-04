Grammy Awards 2022 : Le tapis rouge, les prestations... La cérémonie en images !

Ce dimanche 4 avril était diffusée aux États-Unis la 64e cérémonie des Grammy Awards. Devenu au fil des ans l'événement le plus important de l'année en matière de récompenses musicales, ce rendez-vous immanquable nous offre chaque année de nombreuses prestations iconiques et des discours touchants. Parmi les nombreux gagnants, on notera la victoire triomphante de Olivia Rodrigo qui a remporté le prix de la "révélation de l'année", catégorie très en vue dans laquelle la jeune femme s'est imposée face à d'autres artistes tels que Saweetie ou The Kid Laroi.

Meilleur album, meilleur clip, révélation de l'année ou encore titre de l'année, toutes les fameuses statuettes ont été distribuées aux vainqueurs sous les yeux de millions de téléspectateurs à travers le monde. Outre le tapis rouge, qui nous offre chaque année de magnifiques clichés, les prestations ne nous ont pas laissé de marbre non plus. La preuve, Lil Nas X, Olivia Rodrigo ou encore Billie Eilish ont littéralement soulevé le public du Staples Center de Los Angeles. Virgin Radio a sélectionné les meilleures photos de la cérémonie !