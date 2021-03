Grammy Awards 2021 : Découvrez la liste des artistes qui interpréteront un titre lors de la cérémonie !

Le 14 mars prochain se tiendra la 63e cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles. Devenu au fil des ans l'événement le plus important de l'année en matière de récompenses musicales, ce rendez-vous sera l'occasion pour de nombreux artistes de venir interpréter leur dernier tube. Justement, une liste de vingt-deux personnes vient officiellement d'être dévoilée à la presse internationale. On y découvre ainsi les chanteuses et chanteurs qui chanteront un morceau lors de cet événement visionné par des millions de téléspectateurs.

Billie Eilish, Harry Styles, Taylor Swift, Dua Lipa ou encore Cardi b et Doja Cat, tous auront quelques minutes pour offrir une performance grandiose et inoubliable. D'ailleurs, parmi les 22 artistes qui vont monter sur scène, la moitié d'entre eux se produira pour la première fois aux Grammy Awards. C'est notamment le cas pour BTS, Megan Thee Stallion et Bad Bunny, ainsi que Black Pumas, DaBaby, Doja Cat, Mickey Guyton, Haim, Lil Baby, Roddy Ricch et Harry Styles. Une pression supplémentaires pour ces stars planétaires qui, pour certains, concourent également dans diverses catégories de la cérémonie. On a hâte de découvrir ça !