Grammy Awards 2021 : Découvrez la liste complète des gagnants de la soirée

Ce dimanche 14 mars était diffusée aux États-Unis la 63e cérémonie des Grammy Awards. Devenu au fil des ans l'événement le plus important de l'année en matière de récompenses musicales, ce rendez-vous immanquable nous offre chaque année de nombreuses prestations iconiques et des discours touchants. Toutes réunies au Staples Center de Los Angeles, les personnalités les plus en vues de l'industrie musicale telles que Taylor Swift, Dua Lipa ou encore Harry Styles ont ainsi été récompensées par les différents prix qui composent la cérémonie. Meilleur album, meilleur clip, révélation de l'année ou encore titre de l'année, les fameuses statuettes ont été distribuées aux vainqueurs sous les yeux de millions de téléspectateurs à travers le monde. Voici la liste complète des heureux gagnants de cette 63e cérémonie des Grammy Awards.

Enregistrement de l'année : Everything I Wanted de Billie Eilish

Album de l'année : Folklore de Taylor Swift

Chanson de l'année : I Can’t Breathe de Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas, songwriters (H.E.R.)

Album pop de l'année : Future Nostalgia de Dua Lipa

Meilleur performance pop de l'année : Watermelon Sugar de Harry Styles

Meilleur chanson rap de l'année : Savage de Megan thee Stallion et Beyoncé

Révélation de l'année : Megan Thee Stallion

Meilleur performance d'un duo/groupe pop : Rain on Me de Lady Gaga et Ariana Grande

Meilleur clip de l'année : Brown Skin Girl de Beyoncé, Blue Ivy & WizKid

Meilleure chanson country - Crowded Table de Brandi Carlile, Natalie Hemby & Lori McKenna, Songwriters (The Highwomen)

Meilleur performance country pour un duo/groupe : 10,000 Hours de Dan + Shay & Justin Bieber

Meilleur album rock : The New Abnormal de The Strokes

Meilleur album rap : King’s Disease de Nas

Meilleure chanson rock : Stay High de Brittany Howard

Meilleure performance rock : Shameika de Fiona Apple

Meilleure album pop traditionnel : American Standard de James Taylor

Meilleur album country : Wildcard de Miranda Lambert

Meilleure performance de métal : Bum-Rush de Body Count

Meilleur album de musique alternative : Fetch the Bolt Cutters de Fiona Apple

Meilleur album comique : Black Mitzvah de Tiffany Haddish

Meilleur enregistrement dance : 10% de Kaytranada et Kali Uchis