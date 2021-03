Grammy Awards 2021 : Beyoncé bat le record du nombre de récompenses pour une artiste féminine

Ce dimanche 14 mars était diffusée aux États-Unis la 63e cérémonie des Grammy Awards. Devenu au fil des ans l'événement le plus important de l'année en matière de récompenses musicales, ce rendez-vous immanquable nous offre chaque année de nombreuses prestations iconiques et des discours touchants. Parmi les nombreux gagnants, on notera la victoire triomphante de Beyoncé dans pas moins de quatre catégories différentes : Meilleur clip de l'année pour Brown Skin Girl, Meilleure performance R’n’B pour Black Parade ainsi que Meilleure performance rap et Meilleure chanson rap pour Savage, aux côtés de Megan thee Stallion. Un joli butin pour Queen B qui bat ainsi le record du nombre de récompenses jamais obtenues par une artiste féminine. En effet, l'interprète de Halo peut se vanter d'avoir déjà remporté 28 trophées pour un total de 79 nominations.

Très émue par cette victoire qui la place, une fois de plus, au rang d'icône de la musique, Beyoncé s'est même laissée aller à quelques larmes devant la petite assemblée présente sur place. Une image très rare pour celle qui a toujours eu l'habitude de se contenir en public. "En tant qu'artiste, je considère que c'est mon travail, notre travail à tous, d'être le reflet de notre époque. Je voulais soutenir, encourager, célébrer toutes les reines et les rois noirs qui continuent à m'inspirer et à inspirer le monde entier." a t-elle déclaré lors de sa montée sur scène.