Grammy Awards 2020 : L'hommage émouvant d'Alicia Keys à Kobe Bryant (VIDEO)

"Los Angeles, l'Amérique et le monde entier ont perdu un héros" commence Alicia Keys lors de son hommage à Kobe Bryant aux Grammy Awards 2020. Très émue, la chanteuse qui marque en ce moment son grand retour sur le devant de la scène avait été choisie pour parler de la disparition du champion de basket. "Nous nous tenons littéralement ici le cœur brisé, dans la maison que Kobe Bryant a construite" précise t-elle depuis la scène du Staples Center. Des mots tendres destinés à la famille du défunt sportif qui ont, vraisemblablement, ému de nombreuses personnes présentes dans le public ce soir-là.

Afin de clore ce moment, Alicia Keys a ensuite souhaité interpréter, a capella, le titre It's So Hard to Say Goodbye To Yesterday. Elle a été rejoint par le groupe soul Boys II Men. Quelques minutes auparavant, c'est la chanteuse Lizzo qui criait "Ce soir, c'est pour Kobe" en ouverture de la cérémonie. Ultime hommage au joueur des Lakers de Los Angeles, une image du célèbre maillot jaune et violet est apparue à plusieurs reprises durant la soirée...