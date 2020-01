Grammy Awards 2020 : En pleurs, Demi Lovato fait son grand retour sur scène (VIDEO)

En juillet 2018, elle faisait la une des journaux du monde entier ! Droguée, alcoolisée, Demi Lovato touchait le fond et manquait de mourir des suites d'une overdose. Miraculeusement sauvée, on ne verra plus la jeune femme pendant plus d'un an et demi. Le temps de se reconstruire. Comme elle l'avait promis à ses fans il y a quelques semaines, la prochaine fois qu'on l'apercevrait, ce serait sur une scène. Et la star a tenu sa parole. Accompagnée d'un pianiste, dans une gigantesque robe immaculée, l'interprète de Sorry Not Sorry a donc fait son grand retour lors de l'événement musical le plus important de l'année : les Grammy Awards 2020.

Sous les applaudissement d'une foule émue, Demi Lovato entame les premières notes de son titre. En larmes, il est impossible pour elle de continuer. Elle se reprend, fais un signe à son musicien de recommencer. Même si l'émotion est à son comble, the show must go on. Toujours. Et cette soirée du 26 janvier, la chanteuse l'attendait avec impatience. Pour l'occasion, c'est le morceau Anyone, écrit pendant une période difficile de sa vie, qu'elle a tenu à interpréter. Une prestation vocale parfaite et un retour flamboyant pour cette artiste connue depuis son plus jeune âge et qui a manqué de se brûler les ailes...