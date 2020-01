Grammy Awards 2020 : Camila Cabello, Shawn Mendes et Lewis Capaldi se lâchent lors de l'After-Party (VIDEO)

Après l'effort, le réconfort ! Voilà une expression qui correspond parfaitement à l'état d'esprit dans lequel se sont retrouvés Camila Cabello, son petit-ami Shawn Mendes, Lewis Capaldi, Niall Horan ou encore Zane lors de l'After-Party des Grammy Awards 2020. En effet, même si aucun de ces derniers n'est reparti avec le fameux trophée, cela n'a vraisemblablement pas entamé leur bonne humeur. Bien au contraire. Aperçus en train de danser sur le bar lors d'une fête, les artistes se sont totalement lâchés lors de l'événement. Une vidéo de quelques secondes seulement mais qui en dit long sur l'ambiance de dingue qui régnait à cette soirée organisée après la cérémonie.

Dans ce court extrait, on aperçoit Camila Cabello en robe courte en train de danser sur le bar. Elle est ensuite rejoint par son petit-ami Shawn Mendes et leur acolyte Lewis Capaldi. Les trois artistes n'hésitent pas à pousser la chansonnette en suivant les paroles de la musique jouée dans les lieux. Très enjoués, ces derniers font littéralement le show dans ce qui s'apparente à un bar ou une boîte de nuit et qui est visiblement surchargé par une foule d'invités triés sur le volet. Si on ne sait pas à quelle heure s'est terminée la petite sauterie, on ne doute pas que ces stars issus de la nouvelle génération se sont amusés comme des petits fous...