Grammy Awards 2020 : Billie Eilish, grande gagnante de la cérémonie !

A tout juste 18 ans, Billie Eilish vient de marquer l'histoire de la musique ! En effet, la jeune chanteuse était attendue au tournant lors des Grammy Awards 2020. Une soirée qui ne l'a pas déçue puisque cette dernière a remporté les 4 trophées majeurs de la cérémonie à savoir Enregistrement de l'année, Révélation de l'année, Chanson de l'année, Album de l'année ainsi qu'un petit cinquième pour la route : Album vocal pop de l'année. Un succès unique et totalement inédit pour une artiste aussi jeune.

Nommée dans six catégories, seule la chanteuse Lizzo a réussi a faire plier l'interprète de Bad Guy dans la catégorie de la Meilleure performance pop solo. Accompagnée de son frère Finneas, Billie Eilish en a également profité pour se produire en live lors de l'événement. Très concentrée sur l'esthétique et la mise en scène de son univers particulier, la star sera l'auteure de la prochaine bande-originale de James Bond. Un nouveau succès qui arrive parfaitement après l'énorme raz-de-marée provoqué par When We Fall Asleep, Where Do We Go ?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ntCSW9DISbA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>