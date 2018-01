C’est sans aucun doute la plus célèbre de toutes les cérémonies musicales, mais aussi la plus prestigieuse. Présentés pour la seconde fois par James Corden, les Grammy Awards 2018 se sont déroulés la nuit dernière au Madison Square Garden de New York en présence des artistes les plus en vue du moment. De nombreux temps forts ont marqué cette 60ème édition, notamment l'hommage de Tears in Heaven aux victimes des attentats de Manchester et Las Vegas ou la prestation vibrante de Kesha, qui a ému aux larmes toute l'assemblée. Lors de cette cérémonie très politisée, les artistes de l'industrie musicale n'ont pas manqué d'évoquer des thèmes comme le racisme, l'immigration, le port d'armes ou la prévention du suicide, et ont montré leur soutien au mouvement Time's Up, plusieurs fois mentionné au cours des différents discours. Grand vainqueur de la soirée, Bruno Mars a récolté pas moins de six trophées dont les trois plus convoités : Album de l'année, Chanson de l'année et Enregistrement de l'année. Kendrick Lamar n'est pas reparti les mains vides non plus, puisque son album DAMN. a été récompensé par cinq Grammys. Ed Sheeran, brillant par son absence, a tout de même reçu le prix de l'Album pop de l'année et celui de la Performance pop en solo avec "Shape of You", pourtant nommé face aux titres engagés de Kesha, P!nk, Lady Gaga et Kelly Clarkson. Egalement parmi les heureux lauréats du cru 2018, Foo Fighters a ajouté un nouveau Grammy à sa collection (celui de la Chanson rock de l'année pour "Run") et la jeune Alessia Cara a été sacrée Révélation de l'année. Sans plus attendre, on vous invite à découvrir ci-dessous la liste des artistes distingués aux Grammy Awards 2018 !

ALBUM DE L'ANNÉE

Nommés : Awaken, My Love de Childish Gambino / 4:44 de Jay Z / DAMN. de Kendrick Lamar / Melodrama de Lorde / 24K Magic de Bruno Mars

Gagnant : 24K Magic de Bruno Mars

CHANSON DE L'ANNÉE

Nommés : Despacito de Luis Fonsi & Daddy Yankee featuring Justin Bieber / 4:44 de Jay Z / Issues de Julia Michaels / 1-800-273-8255 de Logic, Khalid et Alessia Cara / That's What I Like de Bruno Mars

Gagnant : That's What I Like de Bruno Mars

ENREGISTREMENT DE L'ANNÉE

Nommés : Redbone de Childish Gambino / Despacito de Luis Fonsi & Daddy Yankee featuring Justin Bieber / The Story of O.J. de Jay Z / Humble de Kendrick Lamar / 24K Magic de Bruno Mars

Gagnant : 24K Magic de Bruno Mars

RÉVÉLATION DE L'ANNÉE

Nommés : Alessia Cara / Khalid / Lil Uzi Vert / Julia Michaels / SZA

Gagnante : Alessia Cara

CLIP VIDÉO DE L'ANNÉE

Nommés : Up All Night de Beck / Makeba de Jain / The Story Of O.J. de Jay Z / HUMBLE de Kendrick Lamar / 1-800-273-8255 de Logic, Khalid et Alessia Cara

Gagnant : HUMBLE de Kendrick Lamar

ALBUM POP DE L'ANNÉE

Nommés : Kaleidoscope EP de Coldplay / Lust For Life de Lana Del Rey / Evolve d'Imagine Dragons / Rainbow de Kesha / Joanne de Lady Gaga / ÷ d'Ed Sheeran

Gagnant : ÷ d'Ed Sheeran

PERFORMANCE POP EN SOLO DE L'ANNEE

Nommés : Love So Soft de Kelly Clarkson / Praying de Kesha / Million Reasons de Lady Gaga / What About Us de Pink / Shape of You d'Ed Sheeran

Gagnant : Shape of You d'Ed Sheeran

PERFORMANCE POP EN GROUPE DE L'ANNEE

Nommés : Something Just Like This de The Chainsmokers & Coldplay / Despacito de Luis Fonsi & Daddy Yankee fetauring Justin Bieber / Thunder d'Imagine Dragons / Feel It Still de Portugal. The Man / Stay de Zedd & Alessia Cara

Gagnant : Feel It Still de Portugal. The Man

ALBUM ROCK DE L'ANNÉE

Nommés : Emperor Of Sand de Mastodon / Hardwired...To Self-Destruct de Metallica / The Stories We Tell Ourselves de Nothing More / Vilains de Queen of The Stone Age / A Deeper Understanding de War On Drugs

Gagnant : A Deeper Understanding de War On Drugs

CHANSON ROCK DE L'ANNÉE

Nommés : Atlas, Rise! de Metallica / Blood In The Cut de K.Flay / Go To War de Nothing More / Run de Foo Fighters / The Stage de Avenged Sevenfold

Gagnant : Run de Foo Fighters

PERFORMANCE ROCK DE L'ANNEE

Nommés : You Want It Darker de Leonard Cohen / The Promise de Chris Cornell / Run de Foo Fighters / No Good de Kaleo / Go To War de Nothing More

Gagnant : You Want It Darker de Leonard Cohen

ALBUM DANCE/ÉLECTRO DE L'ANNÉE

Nommés : Migration de Bonobo / 3-D The Catalogue de Kraftwerk / Mura Masa de Mura Masa / A Moment Apart de Odeza / What Now de Silvan Esso

Gagnant : 3-D The Catalogue de Kraftwerk

CHANSON DANCE/ÉLECTRO DE L'ANNÉE

Nommés : Bambro Koyo Ganda de Bonobo featuring Innov Gnawa / Cola de Camelphat & Elderbrook / Andromeda de Gorillaz featuring DRAM / Tonite de LCD Soundsytem / Line of Sight de Odessa featuring Wynne & Mansionair

Gagnant : Tonite de LCD Soundsytem

La liste complète des vainqueurs aux Grammy Awards 2018 est à retrouver ICI.