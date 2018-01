Grammy Awards 2018 : Les meilleures performances de la soirée 

C'est donc Bruno Mars qui a été le grand gagnant de l'édition 2018 des Grammy Awards, l'artiste est reparti avec sept prix dont ceux composant la sainte trilogie de la cérémonie ( Enregistrement de l'année, album de l'année et chanson de l'année). Le palmarès a cependant suscité quelques remous, les artistes féminines étant les grandes oubliées côté prix alors même que la cérémonie célébrait le mouvement Time's Up. Au delà des habituelles polémiques et déception, cette 60ème édition a également été le théâtre de nombreux performances, plus ou moins réussies. Sur les vingt performances de la soirée, on en a donc retenu sept, à découvrir ci-dessous ! A noter que la chaîne CStar diffusera l'intégralité de la cérémonie à 20h50 le 5 février