Grammy Awards 2018 : Game of Thrones obtient enfin sa première nomination

Un peu plus tôt dans la journée, les nominations des Grammy Awards 2018 ont été annoncées par la prestigieuse National Academy of Recording Arts and Sciences. Si comme d'habitude on retrouve de nombreux artistes qu'on affectionne tels que Lady Gaga, Ed Sheeran, Coldplay, Alessia Cara, The Chainsmokers, Lorde ou encore Lana Del Rey parmi les nommés, il y a une catégorie qui devrait intéresser les fans de séries et de films, et plus particulièrement ceux de Game of Thrones ! En effet, la série fantastique décroche sa première nomination aux Grammy Awards 2018 dans la catégorie 'Best Score Soundtrack For Visual Media'.

Une nouvelle reconnaissance pour Game of Thrones ! La série de HBO est donc nommée pour la première fois aux Grammy Awards 2018 grâce au talent du compositeur des musiques de la saison 7 : Ramin Djawadi. La compétition devrait cependant être rude puisque la bande originale de Game of Thrones est opposée aux bandes originales des films 'Premier Contact', 'Dunkerque', 'Les Figures de l'ombre' et 'La La Land'. Que le meilleur gagne ! En attendant les Grammy Awards 2018 qui se dérouleront le 29 janvier prochain, découvrez un record incroyable que la saison 7 de Game of Thrones a battu ces derniers mois.