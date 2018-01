Le 28 janvier prochain, le monde de la musique aura les yeux rivés sur le célèbre Madison Square de New York, où se déroulera la 60ème cérémonie des Grammy Awards. La Recording Academy a dévoilé la liste des nominations il y a quelques semaines et Bruno Mars, Ed Sheeran ou encore Lorde peuvent espérer décrocher l’un des prestigieux trophées cette année. Entre deux remises de prix, les plus grandes superstars se produisent en live tout au long de la soirée et donnent le meilleur d’elle-même pour offrir une prestation à la hauteur de l’événement. Lady Gaga, Pink, Childish Gambino et Little Big Town sont les premiers performers confirmés pour la cérémonie 2018 et d’autres gros noms devraient rapidement s’ajouter à la liste. Voilà qui laisse présager de belles prestations sur scène !

Ces quatre artistes figurent bien évidemment parmi les nominés aux Grammy Awards cette année. Après avoir partagé la scène avec Metallica l'année dernière, Lady Gaga viendra défendre son dernier album Joanne, retenu dans la catégorie Meilleur album pop de l’année. Elle sera d’ailleurs en lice contre Pink dans la catégorie Meilleure performance pop puisque que toutes deux ont décroché une nomination pour leurs singles respectifs « Million Reasons » et « What About Us ». Du côté de la musique country, le groupe Little Big Town est nommé deux fois cette année - pour son album « The Breaker » et le single qui l’accompagne, « Better Man ». Quant à Childish Gambino, il prétend au titre le plus prestigieux de la soirée puisque son album Awaken, My Love a été retenu dans la catégorie Meilleur album de l’année. Afin de célèbrer le retour des Grammy Awards à New York après 15 ans de cérémonies à Los Angeles, les organisateurs ont annoncé une soirée sur le thème de Broadway, avec la présence de Patti LuPone, grande star de comédies musicales. Présentés une nouvelle fois par James Corden, les Grammy Awards seront diffusés en direct sur CBS le 28 janvier.