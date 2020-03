Gossip Girl : Voici la star qui jouera dans le reboot de la série !

Il y a plusieurs semaines, on découvrait avec stupeur le retour de la série Gossip Girl sur nos écrans ! Un véritable raz-de-marée "pop culturel" qui nous replongeait aussitôt une dizaine d'années en arrière au cœur de cette fameuse série américaine diffusée entre 2007 et 2012. Seulement voilà, si certains fans de la première heure espéraient retrouver les acteurs phares du programme à l'image de Blake Lively, Leighton Meester ou encore Penn Badgley, il n'en est rien ! C'est vers un casting totalement différent que les créateurs du reboot de Gossip Girl ont décidé de se diriger. Parmi les rôles principaux, on retrouvera donc Emily Alyn Lind, jeune comédienne de 17 ans dont la carrière a débuté vers ses 5 ans.

Il y a quelques heures, la jolie blonde très active sur la toile en a profité pour partager l'information sur son compte Instagram. Ainsi, en postant une capture d'écran d'un article du média Deadline, cette dernière officialise la nouvelle et en profite pour faire une courte dédicace dans sa légende : "A très bientôt l'Upper East Side. xoxo ;)". Quant au reste de la distribution, rien a été officialisé pour l'instant.