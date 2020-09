Gossip Girl : Que réserve le reboot ?

Vous l'attendiez ? HBO Max le fera : le reboot de la série culte Gossip Girl se prépare et plus le temps passe, plus les nouveaux épisodes semblent se dessiner. Visiblement, les dix nouveaux épisodes qui seront diffusés sur HBO Max se dérouleront huit ans après la fin de l'ultime saison. Côté intrigue, il faudra s'attendre à tout un cocktails 2.0 : fake news, followers mais aussi passion du like seront au coeur de ce nouveau cru. La bonne nouvelle pour les fans de la première heure, c'est que quelques acteurs ne seraient pas contre l'idée de revenir dans le show.

Qu'attendre du reboot ?

Chace Crawford par exemple, semble prêt à reprendre son rôle, le temps de quelques apparitions. En ce qui concerne le casting, Emily Alyn Lind (connue pour son rôle dans Revenge) a répondu présente. Aussi, Zion Moreno, Eli Brown, Jordan Alexander, Tavi Gevinson, Jason Gotay, Thomas Doherty, Whitney Peak et Adam Chanler-Berat seront là. « Il n'y avait pas beaucoup de diversité dans la première série. [...] Donc, cette fois-ci, les rôles principaux ne sont pas tous blancs. Il y a beaucoup de contenu 'queer' dans ce programme. On parle de la façon dont tout le monde se ressemble maintenant, d'où viennent la richesse et les privilèges. La chose que je ne peux pas dire, c'est qu'il y a une intrigue, et que tout est lié à cette intrigue », a expliqué le créateur du show au média Vulture.

Pandémie oblige, le tournage a été repoussé à 2021. Patience, donc !