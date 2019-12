Gossip Girl : Qu'est devenu Dan Humphrey ? Le reboot l'expliquera !

On le sait, un reboot de Gossip Girl est en préparation. Et ce n'est pas tout, les actrice Leighton Meester (Blair) et Blake Lively (Serena) auraien été approchées pour reprendre leurs rôles. Et qui dit anciens personnages, dit forcément Dan Humphrey : si vous avez suivi le show, alors vous savez que Gossip Girl n'était autre que Dan (oui, oui). Justement, il se pourrait bien que le futur du personnage soit évoquée dans les nouveaux épisodes.

Dan de retour ?

Si le sort de celui qui fut Gossip Girl sera évoqué, il se pourrait même que l'acteur fasse son retour ! "Eh bien, on évoque ce qui est arrivé à Dan", a ainsi expliqué Joshua Safran à Entertainment Tonight. "Donc je ferais bien d'envoyer un sms à Penn Badgley pour voir s'il est disponible. Il travaille aussi constamment (pour rappel, l'acteur est monopolisé par la série YOU, sur Netflix), mais nous allons voir si on ne peut pas l'intégrer dedans. Ce serait génial. J'adorerais que tout le monde revienne, s'ils le veulent. L'univers existe toujours. Les personnages parlent de Serena, Blair, Chuck, Dan..."

Cette nouvelle version de Gossip Girl sera à retrouver sur la plateforme de streaming HBOMax de WarnerMedia au printemps prochain. Patience !