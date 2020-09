Gossip Girl : Les coulisses du tournage avec Blake Lively et Leighton Meester

Un reboot de Gossip Girl est actuellement dans les cartons alors évidemment, on se replonge avec plaisir dans l'Upper East Side de l'époque. Lorsque la série était encore diffusée, nombreuses étaient les rumeurs qui attestaient que les deux actrices stars de la série ne s'entendaient pas : Blake Lively et Leighton Meester avaient beau jouer les meilleures copines du monde à l'écran, la réalité aurait été tout autre. Sauf qu'en 2008, l'interprète de Blair Warldorf n'a pas mis longtemps à balayer ces accusations : "J'étais récemment en train de lire quelque chose sur Natalie Portman et Scarlett Johansson qui ne s'entendent pas [sur le tournage du film Deux sœurs pour un roi]. Pourquoi ne disent-ils pas que George Clooney et Brad Pitt ne s'entendent pas ? C'est tout le temps les filles", s'exclamait-elle.

Leighton Meester et Blake Lively

De son côté, Blake Lively répondait en 2014 (à sa façon) : "Oh la vache ! La presse essaie toujours de monter les femmes les unes contre les autres. Ne tombez pas dans le panneau. On devrait célébrer les liens qui unissent les femmes". récemment, les actrices Hilarie Burton et Sophia Bush (qui campaient respectivement Peyton Sawyer et Brooke Davis dans One Tree Hill) semblaient avoir vécu la même chose : les deux actrices exprimaient sur Instagram la permanente compétition imposée aux actrices féminines.

Qui sait, peut-être que 2020 changera la donne ?