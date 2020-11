Gossip Girl : Le tournage du reboot a commencé et on a les premières images

Si les drames et les ragots made in New York vous manquaient, rassurez-vous : le reboot de Gossip Girl est en marche pour HBO Max. Si l'on ne retrouvera pas Serena, Bair, Dan et tous les autres, c'est plus ou moins le même cocktail détonnant qui nous attend. A la seule différence que cette fois, Gossip Girl sera remplacée par les réseaux sociaux. La bonne nouvelle, c'est que le tournage du show a officiellement débuté et qu'on a quelques photos !

The #GossipGirl reboot series has started filming and we have some of the first photos from set! https://t.co/HHMpqHWpnn — JustJared.com (@JustJared) November 6, 2020

Ainsi, Eli Brown (vu dans The Perfectionists) et Whitney Peak (connue pour son apparition dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina) ont été vus sortant d'un bâtiment new-yorkais. Malheureusement, à ce stade de la production, peu d'informations ont filtré concernant leur rôle ou même leur storyline. On sait que les personnages joués par les deux acteurs feront partie du trio principal (du moins, selon Deadline). Mais, rien de plus. Pour découvrir la version dépoussiérée de Gossip Girl, il faudra patienter encore peu...!