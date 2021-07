Gossip Girl, le tournage de Sex and The City... les news série de la semaine

Quelles sont les news séries qu'il ne fallait pas manquer ?

Gossip Girl

On commence avec le très attendu reboot de Gossip Girl. La série culte a fait peau neuve avec un tout nouveau casting. Après des mois d'attente, le premier épisode vient d'être diffusé et, vous vous en doutez, on a notre petit avis. On ne vous spoile pas (du moins, pas ici). Rendez-vous juste ici !

Sex and The City

On reste à New York avec, cette fois, le tournage de la saison inédite de Sex and The City. On le sait, Charlotte, Miranda et Carrie sont de retour (sans Samantha). Le tournage de cette saison inédite (commandée par HBO Max) vient tout juste de démarrer et vous vous en doutez, quelques petites photos ont déjà filtré.

Le tournage de Sex and the City a commencé

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news séries !