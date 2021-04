Gossip Girl : Le casting du reboot prend la pose pour un célèbre magazine (PHOTOS)

"You Know you love me. XOXO Gossip Girl" Tout le monde a entendu cette phrase au moins une fois. Il y a plusieurs mois de cela, on découvrait avec stupeur le retour de Gossip Girl sur nos écrans ! Un véritable raz-de-marée "pop culturel" qui nous replongeait aussitôt une dizaine d'années en arrière au cœur de cette fameuse série américaine diffusée entre 2007 et 2012. Très attendu par les fans de la première heure mais aussi par la nouvelle génération, le programme devrait débarquer sur la plateforme HBO Max dans les mois qui viennent.

En attendant, tout le casting a été invité à poser en couverture du célèbre magazine Cosmopolitan. Un cliché qui rassemble ainsi Whitney Peak, Eli Brown, Emily Alyn Lind, Jonathan Fernandez, Jordan Alexander, Evan Mock, Thomas Doherty, Zión Moreno ou encore Jason Gotay. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas fait le rapprochement, cette couverture rappelle légèrement celle faite pour le New York magazine à l'époque du lancement de Gossip Girl. Une sorte de boucle bouclée qui nous donne encore plus envie de découvrir le reboot de la série. Encore un peu de patience !

The cast of #GossipGirl for Cosmopolitan ????????: Ben Watts pic.twitter.com/WvpajUFLjV — Pop Crave (@PopCrave) April 28, 2021

Amazing New York magazine and photoshoot - Blake Lively, Taylor Momsen & cast of Gossip Girl back in the day pic.twitter.com/IQ0FGU4bue — Dana Taylor (@dana3775) December 24, 2016