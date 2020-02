Gossip Girl : La première affiche du reboot vient d'être dévoilée (PHOTO)

Préparez-vous à avoir du lourd cette année sur la plateforme HBO Max ! Outre le show exceptionnel autour de la sitcom Friends, c'est le reboot de Gossip Girl qui fera également son arrivée. Un programme très attendu qui débarque plus de huit ans après la fin de la mythique série sur les riches adolescents new yorkais. Actuellement en phase de réalisation, le reboot a eu droit a de premiers visuels qui viennent d'être publiés sur Instagram. Des clichés peu explicites sur lesquels on remarque tout de même la célèbre phrase "You know you'll love me" (Vous m'aimez, ne dites pas le contraire) ainsi qu'une paire de basket de luxe. Si le thème de l'argent semble donc toujours au cœur de la série, le côté talons aiguilles de Blair et Serena n'est en revanche plus mis en avant. Une modernisation plus streetwear qui pourrait bien séduire les nouvelles générations davantage habituées aux sneakers et aux jogging qu'aux serre-têtes et aux costumes trois pièces...