Gossip Girl : La bande-annonce officielle du reboot vient d'être dévoilée (VIDEO)

"Il y a neuf ans, le site original de Gossip Girl a fermé. Mais après qu'une nouvelle génération de la jeune élite new-yorkaise ait pris le contrôle de l'école privée Constance Billard, la célèbre blogueuse réapparaît comme la source numéro un de leurs vies scandaleuses." Voilà comment HBO Max a décidé de présenter le reboot de Gossip Girl sur ses réseaux. Attendue pour le 8 juillet prochain, la nouvelle série s'annonce déjà comme un véritable événement. Un raz-de-marée "pop culturel" qui devrait nous replonger une dizaine d'années en arrière, au cœur de cette fameuse série américaine diffusée entre 2007 et 2012. En attendant, c'est la bande-annonce qui vient d'être dévoilée. Un léger aperçu qui annonce du lourd pour ce projet inédit, on vous laisse jeter un coup d'œil !

Très différent de la série originale, ce reboot devrait mettre en avant une toute nouvelle bande de jeunes originaires des beaux quartiers de Manhattan. Si on sait d'ores et déjà que le casting sera composé de jeunes acteurs comme Whitney Peak, Eli Brown, Emily Alyn Lind, Jonathan Fernandez, Jordan Alexander, Evan Mock, Thomas Doherty, Zión Moreno ou encore Jason Gotay, rien ne précise si les figures emblématiques de la série originale seront représentées à travers eux. Pour cela, il faudra encore patienter ! De plus, aucune information n'a été révélée quant à une diffusion en France. Mais on doute fort qu'aucune plateforme ne décide de diffuser le retour de cette série si emblématique...