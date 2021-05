Gossip Girl : La bande-annonce du reboot et sortie et ça annonce du lourd ! (VIDEO)

"You Know you love me. XOXO Gossip Girl" Tout le monde a entendu cette phrase au moins une fois. Il y a plusieurs mois de cela, on découvrait avec stupeur le retour de Gossip Girl sur nos écrans ! Un véritable raz-de-marée "pop culturel" qui nous replongeait aussitôt une dizaine d'années en arrière au cœur de cette fameuse série américaine diffusée entre 2007 et 2012. Très attendu par les fans de la première heure mais aussi par la nouvelle génération, on sait désormais que le programme débarquera sur la plateforme HBO Max dès le 8 juillet prochain ! En attendant, c'est la bande-annonce qui vient d'être dévoilée. Un léger aperçu qui annonce du lourd pour ce projet inédit, on vous laisse jeter un coup d'œil !

Très différent de la série originale, ce reboot devrait mettre en avant une toute nouvelle bande de jeunes originaires de Manhattan. Comme le précise le pitch officiel, "Huit ans après que le site Web original a été éteint, une nouvelle génération d'adolescents des écoles privées de New York se retrouve sous la surveillance sociale de Gossip Girl… La série abordera à quel point les médias sociaux et le paysage de New York ont changé au cours des années qui ont suivi…" Un évolution naturelle de la société qui démontrera désormais que la jeunesse n'est plus emprise aux dires d'une seule personne mais de tout le monde via leurs réseaux sociaux. On ne sait pas ce qui est le mieux...

Dans cette vidéo, on retrouve Whitney Peak, Eli Brown, Emily Alyn Lind, Jonathan Fernandez, Jordan Alexander, Evan Mock, Thomas Doherty, Zión Moreno ou encore Jason Gotay, les acteurs principaux du reboot de Gossip Girl. En revanche, une chose ne change pas : la narratrice. En effet, l’actrice Kristen Bell a accepté de prêter à nouveau sa voix à la célèbre blogueuse. Un repère spatio-temporel qui devrait satisfaire les fans de la première heure !