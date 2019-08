Gossip Girl : Et si Serena et Blair étaient de retour dans le reboot ?

Si vous avez grandi avec Gossip Girl alors peut-être que vous aussi, vous avez du mal avec l'idée d'un reboot sans Serena et Blair. On ne va pas se mentir, les deux héroïnes étaient (à elles seules) l'essence même de la série. Mais, les reboot ont le vent en poupe (Charmed, Beverly Hills...) et Gossip Girl n'a pas échappé à cette nouvelle mode. Or, l'impossible s'est produit : les deux actrices auraient été approchées pour reprendre les rôles S. et B.

Blair et Serena de retour ?

"Nous les avons tous contactés pour les informer de ce qu'il va se passer, et nous adorerions les voir s'impliquer dedans s'ils souhaitent l'être", a ainsi annoncé le producteur éxécutif (Josh Schwartz) lors d'une conférence de presse menée par Television Critics Association. Que les fans se rassurent, il n'est pas question que d'autres actrices prêtent leurs traits à ces deux personnages mythiques. Leighton Meester et Blake Lively accepteront-elles de replonger dans l'univer de l'Upper East Side ? Là est la question. Il faudra patienter encore un peu pour le découvrir. Mais une chose est sûre, on ne serait pas contre l'idée de les voir apparaître de temps en temps.