Gossip Girl : Ed Westwick (Chuck) n'accepterait de jouer dans le reboot qu'à une seule condition

Diffusée entre 2007 et 2012, Gossip Girl était incontestablement l’une des séries les plus emblématiques de son époque. Les aventures de la jeunesse dorée de l’Upper East Side à New York et ses charismatiques personnages ont passionné plus d’un téléspectateur, même si certaines intrigues étaient parfois un peu trop invraisemblables et que le show tirait sur la longueur sur la fin. Et quand on a appris la possibilité d’un éventuel retour sur les écrans de Gossip Girl, on s’est pas mal enflammé, surtout qu’un revival serait tout à fait logique compte tenu tous les changements de l’ère numérique. « Internet a changé, il serait intéressant de voir Gossip Girl dans l’ère de Snapchat, Instagram et les autres réseaux sociaux », avaient déclaré les producteurs Josh Schwartz et Stephanie Savage. Tandis que l’auteure des livres Cecily Von Ziegesar a elle-même ajouté : « Le monde est devenu Gossip Girl à présent ».

Depuis cette annonce, seul Ed Westwick qui jouait le séduisant Chuck Bass a réagi et a évoqué une condition plutôt surprenante pour reprendre son rôle. Interrogé par TV Guide, il avait déclaré ne vouloir jouer dans un revival de la série qui l’a révélé au grand public seulement si c’est Netflix paie l’intégralité de son salaire. Pour mieux comprendre cette exigence, il faut savoir que Lauren Graham et Alexis Bledel ont chacune été payées 750 000 dollars par épisode du reboot de Gilmore Girls : A Year In The Life... Une retour de Gossip Girl motivé par l’argent ? Pas sûr qu’on soit totalement pour cette idée !