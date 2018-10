Gorillaz : une pause de dix ans, prévue ? 

Il va falloir s'armer de patience avant le retour de Gorillaz car il se pourrait bien qu'on ne les revoit plus avant 2028. Dit comme ça, cela semble extrêmement long... C'est Damon Albarn lui même qui a annoncé la nouvelle à un magazine canadien. Le chanteur anglais souhaiterait se concentrer sur deux autres projets. A savoir, Blur et The Good, The Bad and the Queen. Les fans sont donc aux aboies depuis que le leader de Gorillaz a fait savoir au Toronto Sun que le groupe s'apprêterait à faire une longue pause, méritée. Après tout, après vingt ans d'activité, pourquoi ne pas s'octroyer un petit break ? Damon Albarn s'explique.

"On a sorti les deux derniers albums dans un laps de temps si rapide que ça prendra sûrement 10 ans pour le prochain. [On se reverra] mi-septembre 2028, donc venez nous voir tant qu'il est encore temps."

Encore en pleine tournée, Gorillaz joue ses dernières dates et conclura le 24 octobre au Sport Palace/Palacio De Los Deportes à Mexico. Après cela, advienne que pourra... Le groupe compte faire ses aux revoir à la scène. Leur performance au Lollapalooza Paris 2018 constituera surement la dernière sur le sol français. Mais ne soyez pas triste, ce n'est pas un adieu. Et ce ne sera pas la première fois ! Gorillaz s'était déjà exilé des projecteurs en 2010 pour ne revenir qu'en 2017. Les fans devront donc se montrer patients et se satisfaire -du moins jusqu'à leur grand retour, des six albums du groupe dont leur dernier, The Now Now.