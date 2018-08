Gorillaz : Un nouvel album déjà en préparation !

Avant l'été, Gorillaz a fait un retour fracassant dans les charts avec The Now Now, un nouvel opus qui, en plus, avait été intégralement présenté sur scène. Après ça, la formation a défendu l'album un peu partout et notamment en France (on se souvient des Vieilles Charrues mais aussi de Lollapalooza). Bref, The Now Now a reçu un excellent accueil - de quoi laisser aux fans un espoir quant à un éventuel nouvel opus. Et puisqu'on en parle, il parait qu'il est prêt ! "Si j'ai le temps de l'enregistrer et si les gens le réclament, il est là", a confié Damon Albarn à Radio FM4, une radio australienne.

"J'ai un autre album", poursuit-il. "Mais je sais que je ne vais même pas être autorisé à y penser ou même à le sortir en 2018. En octobre, quand on aura fini de jouer en Amérique, je commencerai The Good, The Bad & The Queen encore une fois... je ne sais pas. C'est là. Si j'ai le temps, si quelqu'un en veut, c'est là". Ne nous emballons pas, aucune date n'a été confirmée et surtout, rien n'est officiel. Mais une chose est sûre, l'album est prêt !