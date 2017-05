Le mois dernier, Gorillaz a dévoilé l’album Humanz, sombre, engagé et plein d’espoir. Le groupe virtuel et virtuose a attendu six ans depuis leur dernier opus The Fall pour nous pondre ce nouveau disque qui est un condensé de collaborations les unes plus impressionnantes que les autres (Rag’N’Bone Man, De La Soul, Benjamin Clementine ou encore Pusha T pour ne citer qu’eux). Il faut s’accrocher à l’écoute de Humanz, le tout est dense, peut-être un peu trop. Damon Albarn et Jamie Hewlett, le duo à l’origine du projet, accorde depuis toujours une place primordiale à leur identité visuelle et cherchent toujours à innover. Leur prochaine ambition ? Diffuser leur concert du 20 juin prochain à Cologne en HD et en streaming live à 360° sur la toile !

En mars dernier, le show intimiste de Gorillaz à Londres était à suivre en streaming, tandis que le clip de Saturnz Barz était une vidéo en réalité virtuelle à 360°. Une réussite pour ces deux expériences, imaginez donc la folie d’un concert à 360°. On ne sait pas pour vous mais le 20 juin prochain, on sera devant nos écrans ! Gorillaz a par ailleurs annoncé un concert à Paris avec de nombreux invités au mois de novembre 2017, une date qui affiche malheureusement d’ores et déjà complet.