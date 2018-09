Gorillaz : Tranz, le clip en forme de performance à ne surtout pas manquer ! 

Non, Gorillaz n'a pas dit son dernier mot - au contraire. Damon Albarn et sa bande continuent de promuvoir The Now Now, nouvel album de la formation. On avait adoré le clip de Humility avec, en bonus, la présence de Jack Black. Mais cette fois, Jamie Hewlett nous offre un clip en forme de performance. On retrouve donc nos avatars favoris dans un décors psychélédique qui, inévitablement, colle au morceau.

Si Damon Albarn a avoué qu'un autre album de Gorillaz était d'ores et déjà en préparation, il ne se déconcentre pas pour autant. Pour l'heure, c'est The Now Now qui est mis en avant : pour preuve, la formation a fait la tournée des festivals cet été et la petite bande n'a pas fini de tourner : de nombreux concerts (complets) sont programmés. D'ailleurs, notez que le 20 octobre prochain, à Los Angeles, Gorillae se produira dans le cadre de son propre festival, Demon Dayz. Evidemment, de nombreux artistes sont attendus sur scène - comme De la Soul, par exemple.