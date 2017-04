Gorillaz s’apprête à sortir son cinquième album studio qu’on attend depuis six ans maintenant. Rendez-vous ce vendredi 28 avril pour la sortie de Humanz qui s’annonce être l’un des albums les plus excitants de ce printemps. Déjà, on parle de Gorillaz, groupe virtuel créé par les deux génies Damon Albarn et Jamie Hewlett qui se démarque par son style unique sous forme d’un melting pot musical mélangeant rock, trip hop, hip hop, electronica, pop ou encore reggae. Puis quand on voit la liste des collaborateurs, on se dit que Humanz a vraiment décidé de réunir la terre entière, Vince Staples, De la Soul, Benjamin Clementine, mais on retrouve également notre chouchou Rag’N’Bone Man sur la tracklist du nouvel album de Gorillaz. Il assure les vocales du titre The Apprentice, disponible en écoute ci-dessous.

La chanteuse londonienne Ray BLK et le rappeur new-yorkais Zebra sont également de la partie pour ce morceau électro r’n’b très efficace sur lequel Rag’N’Bone Man excelle avec sa voix de crooner. Le week end dernier, le groupe nous conviait à sa Humanz House Party où le nouvel album de Gorillaz était en écoute dans son intégralité avant sa sortie. Il suffisait de se rendre sur un des lieux répartis dans 500 pays. Pour la France, c'était à Paris aux Buttes Chaumont, au Jardin des Plantes et au Jardin du Luxembourg qu'il fallait se rendre.