Gorillaz : Sleeping Powder, le nouveau clip dévoilé

Si Humanz, le dernier album engagé, sombre et plein d’espoir de Gorillaz n’a pas fait l’unanimité, il reste un album des plus créatifs et audacieux de cette première moitié d'année 2017. Le tout est dense, bordélique, hystérique, angoissé… finalement à l’image du monde dans lequel nous vivons et dont le groupe s’est inspiré pour produire ce disque. Depuis la sortie de Humanz, le groupe n’avait plus rien sorti en terme de single, et comme si les 14 titres (19 pour la version deluxe) ne suffisaient pas, un tout nouveau morceau inédit vient d’être dévoilé. Retrouvez Sleeping Powder et son clip complètement déjanté sur VirginRadio.fr :

Après la sortie du cinquième album, Damon Albarn avait révélé dans une interview qu’ils avaient encore 40-45 chansons en réserve, et Sleeping Powder en fait donc partie. Pour ce titre, 2-D est en solo et s’affiche dans un univers animé aussi déluré que ce que le duo de choc formé par Damon Albarn et Jamie Hewlett a pour habitude de nous proposer. Un nouvel album avec le reste (du moins une partie) des inédits pourrait-il sortir d’ici la fin de l’année ? Tout est possible ! Retrouvez Gorillaz en concert en France le 24 novembre prochain au Zénith de Paris.