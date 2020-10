Gorillaz sera en concert au festival We Love Green en 2021 !

L'été dernier aura été marqué par l'annulation de tous les festivals en France en raison de la crise du coronavirus ! Un véritable crève-cœur pour les centaines de milliers de personnes qui souhaitaient danser sur les sons de leur artistes favoris mais également pour les organisateurs qui travaillent toute l'année sur ces événements. Pourtant, il semblerait que ces derniers regardent à nouveau vers l'avenir. La preuve, We Love Green vient d'annoncer le premier nom de sa programmation. C'est donc à Gorillaz que reviendra le grand honneur d'ouvrir cette 10ème édition du festival parisien.

Prévue pour le 3, 5 et 6 juin 2021, cette édition devrait donc accueillir le groupe britannique qui dévoilera son septième album le 23 octobre prochain. Comme le précise une publication sur le compte Instagram de We Love Green, "Damon Albarn et ses acolytes feront appel à leurs amis ainsi qu'aux guests superstars de leur dernier album pour un mini festival dans le festival. Au programme : les inoubliables classiques, des collaborations inédites, un nouveau show technologique qui s'annonce une fois de plus fantaisiste & décapant". Des informations qui mettent dores et déjà l'eau à la bouche des fans qui devront tout de même patienter avant de pouvoir se procurer les billets. "Suivez nos réseaux pour être prévenu de la mise en vente des billets et profiter des meilleurs tarifs ou autres surprises !" peut-on lire dans la publication. Une chose est sûre, on espère que la saison des festivals pourra se dérouler comme prévu et que le public pourra à nouveau profiter de ces événements exceptionnels.